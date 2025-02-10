Росіяни вдарили по Краматорську: жахливі наслідки (фото)

Жертвою держави-агресорки стала чергова цивільна людина.
Уночі 10 лютого російські окупанти атакували житловий сектор Краматорська. Внаслідок авіаудару є загиблий і поранені.
Про це повідомляє ДСНС.
Які наслідки удару по Краматорську
За даними ДСНС, зруйновано приватний будинок, рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Ще 7 людей отримали поранення.
"Від удару зайнявся автомобіль: вогнеборці оперативно загасили пожежу. Загалом пошкоджено 7 житлових будинків та 2 транспортних засоби", - додали рятувальники.
Під час розбору завалів надзвичайники розібрали 1 тонну будівельних конструкцій.
Нагадаємо, в четвер, 30 січня, об 11:05 окупанти завдали удару по Краматорську, попередньо використовуючи реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С"
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