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Росіяни вдарили по Краматорську: жахливі наслідки (фото)

Росіяни вдарили по Краматорську: жахливі наслідки (фото)

Удар по Краматорську 10 лютого

Жертвою держави-агресорки стала чергова цивільна людина.

Уночі 10 лютого російські окупанти атакували житловий сектор Краматорська. Внаслідок авіаудару є загиблий і поранені.

Про це повідомляє ДСНС.

Які наслідки удару по Краматорську

За даними ДСНС, зруйновано приватний будинок, рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Ще 7 людей отримали поранення. 

Удар по Краматорську 10 лютого / ©
Удар по Краматорську 10 лютого

"Від удару зайнявся автомобіль: вогнеборці оперативно загасили пожежу. Загалом пошкоджено 7 житлових будинків та 2 транспортних засоби", - додали рятувальники.

Під час розбору завалів надзвичайники розібрали 1 тонну будівельних конструкцій.

Удар по Краматорську 10 лютого / ©
Удар по Краматорську 10 лютого

Нагадаємо, в четвер, 30 січня, об 11:05 окупанти завдали удару по Краматорську, попередньо використовуючи реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С"

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