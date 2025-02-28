Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 1-2 марта

Нынешние выходные – 1 и 2 марта – как будто бы специально предназначены звездами для отдыха, преимущественно пассивного – активных действий в это время лучше избегать.

Суббота, 1 марта, является днем, когда с полным правом и без малейшего зазрения совести можно витать в облаках, строя самые смелые – а порой и совершенно фантастические – планы на будущее. Главное, занимаясь планированием, учитывать все возможные и даже невозможные нюансы и риски, а также просчитывать каждый свой шаг – ошибки допустить нельзя. День также идеально подходит для благотворительности, которая окажется не только богоугодным, но и выгодным делом: признательность тех, кому мы поможем, не будет знать предела в границах разумного.

Первая половина воскресенья, 2 марта, будет пропитана негативной энергетикой, поэтому в это время лучше всего затаиться и ничего не делать – даже домашние дела могут подождать до обеда, после которого течение жизни начнет постепенно возвращаться в привычное русло. В это время можно принимать важные решения, касающиеся новых профессиональных – но ни в коем случае не финансовых – проектов и планировать работу над ними.

Телец

Тельца звезды настоятельно рекомендуют потратить нынешние выходные на собственное преображение: посетить стилиста и парикмахера, пройтись по магазинам в поисках одежды для нового сезона, провести бьюти-процедуры – хотя бы на домашнем уровне. Превращение куколки в бабочку – или Золушки в принцессу – тут уж кому и что больше нравится, сыграет важную роль в личной и профессиональной жизни.

Лев

Львам необходимо обратить внимание на знаки, которые будут посылать им Вселенная или собственное подсознание, причем особенно это касается снов. Возможно, они окажутся не совсем внятными – путаными и прерывистыми, но тем, кто сможет их расшифровать, удастся найти ответ на очень важный вопрос: последовав содержащемуся в нем совету, можно будет перейти на новый жизненный уровень.

Скорпион

Скорпионы, которые давно подумывают о том, чтобы сменить место работы, а то и род деятельности, вполне могут рассчитывать на то, что именно в это время – несмотря на выходной – они смогут найти то, что ищут. Особенно если представители знака найдут время для изучения соответствующих сайты и отыскать вакансии – уже в начале рабочей недели удастся встретиться с потенциальными работодателями.

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