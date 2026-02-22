Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Війна в Україні перейшла у фазу виснаження — військового, політичного та суспільного, а мирний процес зайшов у глухий кут.

Про це пише у своєму аналізі шеф-редактор Bild Пауль Ронцгаймер, цитуючи неназваного українського урядовця, який сказав німецькому виданню, що ситуація «до біса погана».

Аналітик нагадав, що президент Зеленський, як і раніше, наголошує, що Україна зацікавлена в результаті. Однак, за його словами, зустрічі у Женеві показали, наскільки далекі позиції сторін.

Реклама

«Російська сторона наполягає на Донеччині. Україна категорично відкидає територіальні поступки. Проте Зеленський намагається зберегти дипломатичний процес», — пише Ронцгаймер.

Шеф-редактор Bild зауважив, що Зеленський формулює чіткі «червоні лінії», які полягають у неможливості компромісу за рахунок незалежності та суверенітету. При цьому навіть найближчі партнери України, тобто чинна адміністрація США, піштовхує Київ до неприйнятних політичних рішень, зокрема до виведення українських військ із неокупованої частини Донбасу.

«Зеленський тепер потребує довгострокових гарантій безпеки. Йому зрозуміло: припинення вогню без обов’язкових гарантій стане лише паузою перед наступним нападом. Він знає, що будь-яка угода, яка закріплює стратегічні переваги Росії, може закласти основу для нової ескалації та нової атаки», — пише Ронцгаймер.

Аналітик зазначив, що президент РФ Володимир Путін нібито демонструє готовність до переговорів, але умови, які формулює Москва, з українського погляду, рівносильні фактичній капітуляції.

Реклама

«Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення ми перебуваємо у вкрай критичній точці. Стратегічно Росія перевела свою економіку на військовий режим, тоді як Україна залишається постійною залежністю від західної підтримки. А на Заході зростає втома», — підсумував шеф-редактор Bild.

Нагадаємо, під час мирних переговорів у Женеві 17–18 лютого американські дипломати запропонували створити демілітаризовану зону на Донбасі під спільним управлінням української та російської адміністрацій. Проте офіційний Київ категорично відхилив цю ініціативу.