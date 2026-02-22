- Дата публікації
Графіки відключень світла 23 лютого: що потрібно знати більшості українців
У більшості регіонів України в понеділок можливі погодинні відключення електрики та обмеження потужності для підприємств.
Завтра, 23 лютого, у більшості регіонів України протягом доби можливі погодинні відключення світла, а для промислових споживачів будуть діяти обмеження потужності.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Завтра, 23 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — йдеться у повідомленні.
Причиною обмежень є наслідки ракетних та дронових атак Росії на енергетичну систему країни.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися впродовж дня. Час відключень та обсяг обмежень для вашої адреси уточнюйте на офіційних сайтах місцевих обленерго.
Коли електропостачання відновлюється за графіком, використовуйте енергію раціонально та економно.
Нагадаємо, навесні ситуація в енергосистемі України залишатиметься складною. Обмеження електропостачання збережуться навіть за покращення погодних умов.
В березні ситуація зі світлом в Україні може ускладнитися через початок активних ремонтів на енергетичних об’єктах, зокрема на атомних електростанціях, про що сказав Юрій Корольчук, експерт з питань енергетики.