- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 2 хв
Ситуація в Одесі та області: коли повернуть світло, воду та тепло після атаки
Через обстріл енергосистеми в Одесі й області зберігаються масштабні відключення електроенергії.
В Одесі та Одеській області другу добу триває ліквідація наслідків руйнівного обстрілу енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено підстанції, через що в частині районів регіону та обласного центру відсутні електроенергія, тепло та водопостачання.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
Зазначається, що ситуація залишається складною, однак аварійно-відновлювальні роботи не припиняються. До них залучені всі наявні сили та засоби з метою якнайшвидшого повного відновлення електроживлення для мешканців та об’єктів критичної інфраструктури.
За його словами, за минулу добу електропостачання повністю або частково було повернуто в домівки 60,5 тис. родин Одеської області. Водночас тимчасово без світла залишаються близько 99 тис. споживачів.
Він розповів, що значна кількість людей перебуває без електроенергії вже кілька днів. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, виконують аварійні роботи та шукають технічні рішення для поетапного відновлення електропостачання всім абонентам.
Крім того, більш ніж на 20 локаціях роботу розподільчих теплових вузлів планують забезпечити за допомогою генераторів, наданих ДСНС. Генератори вже прибули на частину об’єктів і продовжують надходити.
У Одесі для підтримки мешканців додатково розгорнули 21 пункт обігріву. У цих пунктах люди можуть зарядити мобільні пристрої, зігрітися та отримати допомогу під час тривалих відключень електроенергії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 17 лютого російські війська здійснили атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Обстріл вівся кількома групами дронів, які були націлені на енергетичні підстанції та житлові квартали міста.