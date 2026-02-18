ТСН у соціальних мережах

207
2 хв

Негода паралізувала трасу до кордону: де обмежили рух і що відбувається на пунктах пропуску

Заходи на автодорозі спрямовані на забезпечення безпеки руху в умовах сильних опадів, поривчастого вітру та можливої ожеледиці.

Олена Капнік
Дорога.

Дорога. / © Associated Press

У середу, 18 лютого, на трасі М-15 (Одеса — Рені) тимчасово зупинили рух вантажного транспорту, автобусів та мікроавтобусів. Через негоду обмеження було запроваджено по всі протяжності дороги у напрямку Бухареста.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області

«Від 05:00 18 лютого тимчасово та превентивно обмежуємо рух для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту по всій протяжності автодороги М–15 Одеса-Рені (на м.Бухарест)», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що для легкового транспорту рух залишається без обмежень. Натомість заходи щодо обмежень вантажного транспорту, а також автобусів і мікроавтобусів, що перевозять пасажирів, необхідні задля уникнення дорожньо-транспортних пригод та безпеки учасників дорожнього руху.

Яка ситуація на КПП з Молдовою

Державна митна служба повідомила, що пункти пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче», «Серпневе», «Малоярославець», «Лісне», «Рені», «Долинське», «Орлівка», «Виноградівка», «Табаки», «Нові Трояни» працюють у штатному режимі.

“Перевізників, представників транспортних компаній та громадян, які планували поїздки цим маршрутом, закликали завчасно врахувати зазначену інформацію та скоригувати свої маршрути”, - наголосили митники.

Тим часом в Ізмаїльській районній державній адміністрації заявили, що КПП «Орлівка» та «Джурджулешти» тимчасово призупинили пропуск пасажирського та вантажного транспорту.

“У зв’язку з обмеженням руху транспортних засобів з боку Молдови та Румунії пропуск через зазначені пункти наразі не здійснюється”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попереджали про удар циклону 18 лютого. Зокрема, саме він зумовить значні опади в Одеській області - сніг та мокрий сніг. Окрім того, очікуються пориви вітру до 15 м/с.

Зауважимо, що циклон "топить" Україну. Через танення снігу внаслідок різкого потепління, сильні тривалі опади й шквальний вітер є наслідки у низці регіонів. На Одещині підтоплено десятки населених пунктів і будинків.

