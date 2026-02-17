ТСН у соціальних мережах

На кордоні з Молдовою тимчасово обмежено рух: що відомо

Негода змушує закрити пункти пропуску на кордоні з Молдовою для вантажного та пасажирського транспорту.

Наталія Магдик
Пункт пропуску

Пункт пропуску / © dpsu.gov.ua

На кордоні з Молдовою тимчасово обмежено рух вантажних та пасажирських транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби у Telegram.

Згідно з даними, обмеження запроваджуються через складні погодні умови, що підвищують ризик аварій та створюють небезпеку для учасників дорожнього руху.

За інформацією відомства, тимчасове обмеження почне діяти від 05:00 18 лютого 2026 року на ділянці дороги від 11+920 км до 308+000 км у напрямку міста Бухарест.

Через це рух зазначеної категорії транспортних засобів до та з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою буде призупинено. Йдеться про такі пункти пропуску: «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче», «Серпневе», «Малоярославець», «Лісне», «Рені», «Долинське», «Орлівка», «Виноградівка», «Табаки» та «Нові Трояни».

Дорожні служби повідомили, що молдовські колеги вже поінформовані про тимчасові обмеження для координації заходів на прикордонній території.

Водіїв вантажних та пасажирських транспортних засобів закликають планувати маршрути з урахуванням обмежень та дотримуватися всіх рекомендацій для забезпечення безпеки на дорозі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 16 лютого на українсько-румунському пункті пропуску Солотвино-Сігету-Мармацієй запроваджують тимчасове обмеження руху транспорту.

