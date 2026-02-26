Гераскевич у Раді потролив депутатів і закликав позбавити Бубку звання Героя України

Владислав Гераскевич / Верховна Рада України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026, виступив у Верховній Раді.

27-річний спортсмен дотепно потролив депутатів.

"Я тут виступаю вперше, але вже відчуваю, що переміг за відвідуваністю деяких ваших колег", — сказав Гераскевич у Раді перед депутатами.

Також він закликав запровадити санкції і позбавити Сергія Бубку звання Героя України.

"У нас є декілька представників від України, що перебувають в МОК — пан Бубка досі носить звання Героя України. Мені соромно, що він досі носить це звання — не має його носити. Людина системно знищує Україну, торгує з окупантами, допускає російські прапори в організації, що очолює.

Людина справді підігрує Росії і коли він носить звання Героя України, яке здобувається зараз посмертно — це неприпустимо. З цим ми теж маємо боротися. Тому закликаю посприяти, щоб пан Бубка був позбавлений цієї нагороди шляхом накладення на нього санкції", — сказав Гераскевич.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича з Олімпіади-2026 через недотримання заборони на використання "шолома пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію до CAS, але 13 лютого її було відхилено.

Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.

Гераскевича зустріли оплесками на українській вечері в Мюнхені, куди він прибув після того, як CAS відхилив його апеляцію на дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Крім того, з Гераскевичем особисто зустрівся президент України Володимир Зеленський і нагородив його орденом Свободи.