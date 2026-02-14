У Часовому Ярі взяли в полон російську штурмову групу: відео

Російські полонені в Часовому Ярі / © скриншот з відео

У Часовому Ярі Донецької області українським бійцям вдалося взяти в полон російську штурмову групу, яка просочилася в місто.

Відео бою, після якого окупанти змушені були скласти зброю, опублікували у Telegram-каналі 24 ОМБр імені короля Данила.

У коментарі до опублікованого відео зазначили, що в умовах поганої видимості російські окупанти просочуються в місто малими штурмовими групами по дві-три особи.

При цьому вони займають позиції у зруйнованих будівлях та підвалах. Якщо росіянам вдається закріпитися, до них підтягується підкріплення.

Одну з таких груп українські бійці виявили в підвалі зруйнованого будинку. По ворогу відкрили вогонь і заблокували.

У підвал, де сховалися окупанти, українські бійці закинули гранати, внаслідок чого там почалося займання. Тоді росіянам запропонували здатися в полон, якщо вони хочуть жити.

Окупанти склали зброю. Полонених вивели до дороги, якою вони рухалися до українських позицій у супроводі дрона.

Нагадаємо, місто Часів Яр на Донеччині фактично припинило існувати як населений пункт із цілісною інфраструктурою. Внаслідок безперервних атак російської армії, які тривають уже другий рік, від міста залишилася лише назва на карті.