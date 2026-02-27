Индексация пенсий 2026 года: насколько повысят выплаты в марте

Пенсия

С 1 марта 2026 года в Украине будет проведена индексация пенсий и страховых выплат. Соответствующее решение принял Кабинет Министров 25 февраля 2026 постановлением №236. Коэффициент повышения составляет 1,121 — то есть выплаты возрастут на 12,1%.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как определили 12,1%

По информации ПФУ, размер повышения рассчитывается по четкой формуле, предусмотренной законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и постановлением правительства №124 от 20 февраля 2019 года.

Каждый год показатель средней заработной платы, используемый для исчисления пенсии, увеличивают с учетом двух составляющих:

50% уровня инфляции за прошлый год;

50% темпа роста средней заработной платы в Украине за последние три года (по сравнению с предыдущим трехлетним периодом), с которой уплачивались страховые взносы.

Какие цифры учли в этом году

По данным Государственной службы статистики, инфляция в 2025 году (декабрь к декабрю) составила 8%.

Средняя заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы:

за 2023-2025 годы — 17 482,87 грн;

за 2022-2024 годы — 15 057,09 грн.

Разница между этими показателями составляет 16,11%. Именно таков был темп роста средней зарплаты. Половину инфляции (4%) прибавили к половине роста зарплат (8,055%). В результате получили 12,1%.

Именно этот показатель и заложен в коэффициент 1,121, который будет применен при перерасчете пенсий и страховых выплат с 1 марта 2026 года.

