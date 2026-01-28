Трамп «повесил» Путина в Белом доме: что известно

Дональд Трамп. / © Associated Press

В вестибюле Белого дома появилось совместное фото американского президента Дональда Трампа и российского «фюрера» Владимира Путина.

Об этом сообщила в соцсети Х корреспондентка PBS News Элизабет Ландерс.

По ее словам, раньше она не видела эту фотографию в администрации. На фото Трамп и Путин во время их саммита на Аляске в августе 2025-го. Примечательно, что рядом с этим снимком несколько ниже фото на котором президент США вместе со своей внучкой.

«Я заметила кое-что, чего раньше не видела в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке на их летнем саммите на Аляске», — написала Ландерс.

Снимок Трампа и Путина в Белом доме. Фото: Элизабет Ландерс.

В настоящее время администрация Белого дома не предоставила официальных комментариев по поводу появления данного изображения.

Фото Трампа и Путина

Еще в августе на мероприятии в Белом доме, посвященном Чемпионату мира по футболу 2026-го, Дональд Т рамп похвастался «хорошим» фото Путина, сделанным на Аляске. Рассматривая его, глава Белого дома заметил, что на нем хозяин Кремля вышел «хорошо», а сам Трамп — «нормально».

К слову, прежде чем обнародовать фотографию, президент США сказал, что ему «только что прислали фотографию человека, который очень хочет быть там [на Чемпионате мира]». После этого он вытащил снимок из ящика своего рабочего стола.

