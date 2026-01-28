Россия в огне: СБУ ударили по 5 вражеским аэродромам, 15 бортов РФ поражены (видео)

Поражение российского самолета / © СБУ

Реклама

Спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины в 2025 году нанесло масштабные потери российской военной авиации, атаковав объекты далеко в тылу врага. Под ударами дальнобойных дронов оказались пять военных аэродромов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Результат — 15 единиц авиатехники враг уже не поднимет в небо», — отметили в СБУ.

Реклама

Речь идет о поражении 11 истребителей и бомбардировщиков — в частности Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24 и МиГ-31, транспортный самолет Ан-26, а также три вертолета Ми-28, Ми-26 и Ми-8.

В СБУ добавляют: на аэродромах сгорели и склады с боеприпасами и горючим. Совокупные потери противника в результате этих ударов оценивают более чем в 1 миллиард долларов США.

Дата публикации 12:06, 28.01.26 Количество просмотров 8 СБУ нанесла удар по 5 военным аэродромам, повредив 15 самолетов и вертолетов РФ

Напомним, дроны Службы безопасности Украины поразили нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае РФ. В результате успешной атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар.