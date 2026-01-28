ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

Королева Мэри появилась на мероприятии в платье, которое было похоже на наряд другой королевской особы

Президент Эстонии Алар Карис и первая леди Сирье Карис приняли королевскую чету Дании на мероприятиях в Таллине.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X приехали в страну с двухдневным государственным визитом. Вчера они появились на официальной церемонии приема на Ратушной площади в Таллинне, а вечером посетили банкет, организованный специально в их честь.

Королева Мэри и король Фредерик X с президентской четой Эстонии / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X с президентской четой Эстонии / © Getty Images

Также королева Мэри встретилась с девочками из образовательной организации HK Unicorn Squad в научно-технической студии Rakett69 в Таллинне. Там Ее Величество появилась в стильном твидовом платье синего цвета и ободке, подобранном ему в тон. Образ Мэри дополнила серьгами с драгоценными камнями, которые напомнили нам любимые украшения принцессы Уэльской, и такой же брошью.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Также образ был похож на лук королевы Испании Летиции, в котором она посещала на днях прием во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie