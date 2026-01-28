- Дата публикации
Королева Мэри появилась на мероприятии в платье, которое было похоже на наряд другой королевской особы
Президент Эстонии Алар Карис и первая леди Сирье Карис приняли королевскую чету Дании на мероприятиях в Таллине.
Королева Мэри и король Фредерик X приехали в страну с двухдневным государственным визитом. Вчера они появились на официальной церемонии приема на Ратушной площади в Таллинне, а вечером посетили банкет, организованный специально в их честь.
Также королева Мэри встретилась с девочками из образовательной организации HK Unicorn Squad в научно-технической студии Rakett69 в Таллинне. Там Ее Величество появилась в стильном твидовом платье синего цвета и ободке, подобранном ему в тон. Образ Мэри дополнила серьгами с драгоценными камнями, которые напомнили нам любимые украшения принцессы Уэльской, и такой же брошью.
Также образ был похож на лук королевы Испании Летиции, в котором она посещала на днях прием во дворце Сарсуэла в Мадриде.