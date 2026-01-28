Королева Мэри появилась на мероприятии в платье, которое было похоже на наряд другой королевской особы

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X приехали в страну с двухдневным государственным визитом. Вчера они появились на официальной церемонии приема на Ратушной площади в Таллинне, а вечером посетили банкет, организованный специально в их честь.

Королева Мэри и король Фредерик X с президентской четой Эстонии / © Getty Images

Также королева Мэри встретилась с девочками из образовательной организации HK Unicorn Squad в научно-технической студии Rakett69 в Таллинне. Там Ее Величество появилась в стильном твидовом платье синего цвета и ободке, подобранном ему в тон. Образ Мэри дополнила серьгами с драгоценными камнями, которые напомнили нам любимые украшения принцессы Уэльской, и такой же брошью.

Королева Мэри / © Getty Images

Также образ был похож на лук королевы Испании Летиции, в котором она посещала на днях прием во дворце Сарсуэла в Мадриде.

