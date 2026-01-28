В платье Prada и своей свадебной тиаре: королева Мэри с королем Фредериком X посетили банкет в Эстонии

Королева Мэри и король Фредерик X с президентской четой Эстонии / © Getty Images

Король Фредерик X и королева Мэри вчера вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом и с первой леди Сирье Карис посетили государственный банкет с концертом в церкви Св. Николая в Таллинне.

Королевская чета находится с государственным визитом в Эстонию 27-28 января 2026 года. В ходе визита особое внимание уделяется цифровой устойчивости и кибербезопасности.

Ее Величество королева появилась на банкете в темно-синем платье из шелка от Prada, сшитое на заказ, в руках держала клатч тоже от этого бренда, а образ дополнила серьгами с бриллиантами Bruun Rasmussen и своей свадебной тиарой. Королева распустила волосы, сделав укладку и выразительный вечерний макияж. Король Фредерик X был в военной форме, как и подобает королевским особам.

В своей речи на банкете Его Величество король сказал:

«Мое первое воспоминание об Эстонии — это детская песенка. Я уже не помню слов, но помню, как Хельга, моя эстонская няня, пела мне на своем родном языке и воссоздавала проблески своей родины, от которой она бежала в детстве во время Второй мировой войны».

Во время визита король Фредерик X был награжден цепью Большого креста Ордена Терра Мариана — это высший орден Эстонии. Король также назначил президента Эстонии Алара Кариса кавалером Ордена Слона, а супруга президента, госпожа Сирье Карис, получила Большой крест Ордена Даннеброг.