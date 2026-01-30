Шерон Стоун після інсульту відкрила в собі надприродні здібності й шокувала зізнанням

Шерон Стоун / © Associated Press

Голлівудська акторка Шерон Стоун зробила несподіване зізнання про зміни, які сталися з нею після важкого інсульту, пережитого 25 років тому.

За словами 67-річної зірки, той досвід не лише ледь не коштував їй життя, а й відкрив новий спосіб сприйняття реальності та комунікації з потойбічним світом. В інтерв’ю Extra акторка зізналася, що буцімто з часом почала відчувати контакт із духами померлих — як близьких родичів, так і незнайомих душ.

Особливо гостро цей незвичний зв’язок, за словами Стоун, проявляється під час її роботи над живописом. Саме так з’явилася серія картин Rogues Gallery, у якій вона зобразила портрети людей з різних історичних епох.

«Гадаю, цей канал насправді відкрився після того, як я втратила багатьох рідних — і ці втрати сталися разюче швидко протягом приблизно останніх трьох із половиною років. Коли я малюю, я ніби чую їхні голоси. Це не просто творчість — це глибокий, майже містичний діалог», — поділилася акторка.

Шерон Стоун / © Associated Press

Однією з найбільш емоційних робіт для Стоун стала картина Him. Вона присвячена людині, яка, за відчуттями зірки, трагічно загинула внаслідок утоплення на рабовласницькому судні. Акторка зізналася, що робота над полотном була психологічно важкою, адже вона ніби проживала чужу смерть разом із цим образом.

«Зрештою, коли він почав зі мною говорити, це було настільки травматично: він розповідав, що потонув на кораблі, де був закутий у кайдани в трюмі…Коли я писала його портрет і проживала цю травму, то мала відчуття того, як він був прикутий і тонув, не маючи змоги звільнитися. Створювати цю картину було надзвичайно болісно», — приголомшила акторка.

Шерон Стоун наголошує, що не сприймає нові відчуття як тягар. Навпаки вважає їх даром, який допоміг їй краще зрозуміти себе, власне призначення та новий етап у житті після десятиліть у кіноіндустрії.

