Післяпологове випадіння волосся — коли це нормально та що з цим робити
Після народження дитини жінка змінюється фізично, емоційно та гормонально. І дуже часто ці зміни першими помітні саме з волоссям. Пасма на гребінці, у душі, на подушці можуть лякати, але дерматологи заспокоюють, що післяпологове випадіння — поширене та тимчасове явище.
Материнство — один із найпотужніших і найпрекрасніших досвідів у житті жінки. Але разом із радістю воно приносить і серйозні фізіологічні виклики. Один із них — післяпологове випадіння волосся, з яким стикається більшість жінок у перші місяці після пологів.
Сертифікована дерматологиня докторка Гіта Ядав наголошує, що це природна реакція організму на гормональні зміни, стрес і відновлення після вагітності. Проте «нормально» не означає, що з цим нічого не можна зробити.
Чому волосся випадає після пологів
Під час вагітності рівень естрогену значно підвищується, саме тому багато жінок помічають, що волосся стає густішим, блискучішим і майже не випадає. Проте після пологів рівень гормонів різко знижується і волосся, яке «затрималося» у фазі росту, масово переходить у фазу випадіння. Додайте до цього:
фізичний стрес після пологів
нестачу сну
емоційне навантаження
іноді медичні втручання чи дефіцити поживних речовин
Усе це безпосередньо впливає на волосяний фолікул або так звану матрицю волосся — місце, де формується нове пасмо.
Коли це норма, а коли — сигнал діяти
За словами дерматологині, післяпологове випадіння зазвичай починається через 2–4 місяці після народження дитини та може тривати до року. У більшості випадків ріст волосся відновлюється самостійно. Але варто звернути увагу, якщо:
випадіння надмірне та не зменшується з часом
волосся стає помітно тоншим по всій голові
з’являються залисини чи різке порідіння проділу
У таких випадках спеціалісти радять не чекати, а допомогти організму.
Як підтримати ріст волосся після пологів
Докторка Ядав підкреслює, що ефективний підхід до відновлення волосся має бути комплексним і спрямованим не лише на довжину, а на корінь проблеми.
Підтримка волосяної матриці
Сучасні дерматологічні формули часто базуються на:
амінокислотах
пептидах
мінералах
Ці компоненти допомагають «розбудити» фолікули, зменшити надмірне випадіння та підтримати новий ріст, особливо коли він пригнічений гормональними коливаннями.
Делікатний догляд
Після пологів волосся стає вразливішим, тому важливо:
уникати агресивного очищення
обирати зміцнювальні формули
не перевантажувати укладанням і теплом
Мета — створити середовище, у якому нове волосся зможе рости без додаткового стресу.
Активізація фази росту
Існують активні сироватки, які працюють саме з фазою анагену — періодом активного росту волосся. Такі формули легкі, не липкі, зручні у щоденному використанні та довели здатність прискорювати появу нового волосся.
Що треба памʼятати
Післяпологове випадіння волосся — не ваша провина та не показник того, що з вами «щось не так». Це реакція організму, який пройшов колосальні зміни. Але водночас це не означає, що ви маєте просто чекати, коли все налагодиться та миритися з ситуацією.
Дбайливий догляд, підтримка зсередини та ззовні, а ще й терпіння — це три стовпи, на яких будується відновлення.
Материнство змінює життя та тіло, проте навіть у період турботи про немовля важливо не забувати про себе. Післяпологове випадіння волосся — тимчасове, кероване та добре вивчене явище. З правильним підходом воно не стане вашою «новою нормою», а лише ще одним етапом, який ви пройдете з любов’ю до себе.