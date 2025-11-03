Сміливо: південноафриканська співачка прийшла на церемонію з оголеним верхом і в мушлях

Tyla / © Getty Images

Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, яка відома під псевдонімом Tyla, відвідала церемонію вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Лондоні. Дівчина привернула увагу своїм провокаційним луком.

Тайла постала в екстравагантному вкороченому жакеті, розшитому мушлями, який одягла на голе тіло. Його борти прикривали груди зірки. Знизу на ній була чорна напівпрозора спідниця максі та чорні босоніжки на шпильках.

Співачка зробила укладання з кількома кісками, макіяж із блискучими тінями і довгими віями, а також манікюр із металевим декором. Вуха вона прикрасила сережками-ланцюжками, а на руках були каблучки з камінням.

Нагадаємо, Tyla любить епатувати публіку своїми провокаційними луками. На премію Billboard Women in Music Awards вона прийшла у чорній «голій» сукні-павутині від Jean Paul Gaultier.