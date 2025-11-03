ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
346
Час на прочитання
1 хв

Сміливо: південноафриканська співачка прийшла на церемонію з оголеним верхом і в мушлях

Tyla з’явилася на заході без бюстгальтера, топа чи блузки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Tyla

Tyla / © Getty Images

Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, яка відома під псевдонімом Tyla, відвідала церемонію вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Лондоні. Дівчина привернула увагу своїм провокаційним луком.

Тайла постала в екстравагантному вкороченому жакеті, розшитому мушлями, який одягла на голе тіло. Його борти прикривали груди зірки. Знизу на ній була чорна напівпрозора спідниця максі та чорні босоніжки на шпильках.

Tyla / © Getty Images

Tyla / © Getty Images

Співачка зробила укладання з кількома кісками, макіяж із блискучими тінями і довгими віями, а також манікюр із металевим декором. Вуха вона прикрасила сережками-ланцюжками, а на руках були каблучки з камінням.

Нагадаємо, Tyla любить епатувати публіку своїми провокаційними луками. На премію Billboard Women in Music Awards вона прийшла у чорній «голій» сукні-павутині від Jean Paul Gaultier.

Дата публікації
Кількість переглядів
346
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie