Одну з областей України заллє льодяним дощем: попередження про небезпеку
В регіоні рголошено I рівень небезпеки — жовтий.
Синоптики попередили про різке погіршення погоди у Харкові та області 30 січня. Очікується льодяний дощ та налипання мокрого снігу.
Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Жителів Харківщини попередили про небезпечні метеорологічні явища. Удень 30 січня в Харкові та по області прогнозують льодяний дощ, ожеледь і налипання мокрого снігу. На автошляхах очікується ожеледиця.
Водіям і пішоходам радять бути максимально уважними та обережними.
Також 30 січня в місті й області можливий туман із видимістю 200 — 500 м.
Оголошено I рівень небезпеки — жовтий.
Нагадаємо, до України повертається похолодання: 30 січня температура знизиться майже в усіх регіонах, а плюсові показники затримаються лише на сході та півдні. За прогнозом Укргідрометцентру, на заході та півночі очікується сніг із морозами до -10°C, у центрі — сильний мокрий сніг, а південні та східні області накриють дощі. Синоптики попереджають про складні погодні умови та хмарність по всій території країни.