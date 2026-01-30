ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1443
Одну з областей України заллє льодяним дощем: попередження про небезпеку

В регіоні рголошено I рівень небезпеки — жовтий.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Зима

Зима / © pexels.com

Синоптики попередили про різке погіршення погоди у Харкові та області 30 січня. Очікується льодяний дощ та налипання мокрого снігу.

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Жителів Харківщини попередили про небезпечні метеорологічні явища. Удень 30 січня в Харкові та по області прогнозують льодяний дощ, ожеледь і налипання мокрого снігу. На автошляхах очікується ожеледиця.

Водіям і пішоходам радять бути максимально уважними та обережними.

Також 30 січня в місті й області можливий туман із видимістю 200 — 500 м.

Оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

Нагадаємо, до України повертається похолодання: 30 січня температура знизиться майже в усіх регіонах, а плюсові показники затримаються лише на сході та півдні. За прогнозом Укргідрометцентру, на заході та півночі очікується сніг із морозами до -10°C, у центрі — сильний мокрий сніг, а південні та східні області накриють дощі. Синоптики попереджають про складні погодні умови та хмарність по всій території країни.

