Суспільство
78
2 хв

Король Чарльз і королева Камілла віддали шану жертвам терактів 11 вересня у Нью-Йорку

Їхні Величності перебувають у розпалі чотириденного візиту до Сполучених Штатів на честь 250-річчя незалежності Америки.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Під час першої зупинки король і королева відвідали Національний меморіал 11 вересня, щоб відзначити майбутню 25-ту річницю терористичних атак 11 вересня 2001 року. Це був перший візит подружжя до цього меморіалу, відкритий 2011 року. Їх супроводжував колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, король Чарльз та королева Камілал у Нью-Йорку / © Associated Press

Там Чарльз та Камілла поклали букет до краю одного з басейнів меморіалу на згадку про майже 3000 загиблих (67 з яких були британцями) та всіх тих, чиї життя назавжди змінилися внаслідок терактів, а також про жертв вибуху у Світовому торговому центрі 1993 року.

Букет із запискою біля меморіалу від короля Чарльза та королеви Камілли / © Associated Press

Як повідомили у палаці, до квітів була прикріплена рукописна листівка з наступним текстом:

«Ми вшановуємо пам'ять усіх тих, хто так трагічно загинув 11 вересня 2001 року, і висловлюємо незмінну солідарність з американським народом перед такою глибокою втратою». Записку було підписано «Чарльзом Р.» і «Каміллою Р.», використовуючи традиційний підпис монарха та його дружини, де «Р.» означає "Rex" і "Regina", латинські слова, що означають "король" і "королева".

Також королівське подружжя зустрілося з сім'ями жертв та рятувальниками, які брали участь у рятувальних роботах після терактів, а також з діючими військовослужбовцями та представниками деяких благодійних організацій, які надають підтримку сім'ям жертв.

Нагадаємо, до Нью-Йорка король і королева прибули після двох днів у Вашингтоні, де їх вітало президентське подружжя Трампів.

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд Трамп, Меланія Трамп / © Associated Press

