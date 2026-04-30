Моніка Крус привітала сестру Пенелопу з 52-річчям і показала їхнє дитяче фото

Моніка Крус

28 квітня відомій іспанській актрисі, зірці фільмів «Ванільне небо», «Вікі Крістіна Барселона», «Пірати Карибського моря» та ін., Пенелопі Крус виповнилося 52 роки, на честь чого її молодша сестра — 49-річна Моніка — показала їхнє спільне дитяче фото.

Пенелопа і Моніка Крус

Дівчатка позують, тримаючись за руки. Пенелопа одягнена в блакитну сукню, а Моніка — в рожеву, у кожної на голові бант у тон вбранню. «З днем народження, Тато», — підписала Моніка фото.

Зазначимо, Пенелопа і Моніка називають одна одну найкращими подругами. Вони виросли в робочому передмісті Мадрида, разом займалися танцями і з ранніх років розділяли спільні захоплення, що тільки зміцнило їхній зв’язок. За словами Пенелопи, в їхній сім’ї завжди панували довіра і підтримка, і вона впевнена, що в будь-якій ситуації може покластися на сестру.

Їхня близькість відбивається і в роботі: вони не раз виручали одна одну на знімальному майданчику. Найвідоміший приклад пов’язаний із фільмом «Пірати Карибського моря: На дивних берегах». Під час зйомок Пенелопа була вагітна, і коли зміни у фігурі стали помітними, Моніка погодилася стати її дублеркою. Вона ретельно вивчала пластику та рухи сестри, щоб у кадрі їх було неможливо відрізнити, що допомогло зберегти цілісність сцен і не зупинити знімальний процес.

