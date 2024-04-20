Що буде з курсом долара до кінця квітня: прогноз банкіра

В останню декаду квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах усталених трендів. Коливання курсу долара не перевищать 1,5-2,0%.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, за режиму "керованої гнучкості" відбуватимуться майже щоденні валютні зміни як в бік зростання, так і в бік зменшення курсів. Водночас будь-які зміни не виходитимуть за рамки правил ринк. Як і раніше, Нацбанк займе активну позицію на безготівковому ринку, обсягами та частотою валютних інтервенцій направляючи курс у безпечні коридори.

"Важливим у вказаний період також може стати поступова активізація готівкового ринку напередодні Великодня. Так з 26 квітня аж до 10 травня повільно зростатиме кількість валютних операцій, і порівняно з початком квітня, цей показник може збільшитися в середньому на 10-15%", - прогнозує банкір.

Він вважає, що у передсвятковий період громадяни найчастіше продають валюту, що відразу позначається на курсовій політиці: курси купівлі поступово знижуються. Цьогоріч очікується, курс купівлі (орієнтовно з 26 квітня по 10 травня) може знизитися до 2% від базового курсу (на момент початку періоду підвищеного попиту), що в грошах складе орієнтовно 0,5-0,8 грн.

Щодо основних показників ринку, то, як прогнозує Лєсовий, вони будуть такими:

на міжбанку 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро

на готівковому ринку 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро

Середні тижневі коливання курсів не перевищать 1,5-2% від понеділкового курсу.

Чи буде гривня й надалі зміцнюватися, що зараз відбувається на ринку, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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