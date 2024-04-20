Что будет с курсом доллара до конца апреля: прогноз банкира

В последнюю декаду апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах устоявшихся трендов. Колебания курса доллара не превысят 1,5-2,0%.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал Тарас Лесовой, глава департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, при режиме "управляемой гибкости" будут происходить почти ежедневные валютные изменения как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов. В то же время, любые изменения не будут выходить за рамки правил рынка. По-прежнему Нацбанк займет активную позицию на безналичном рынке, объемами и частотой валютных интервенций направляя курс в безопасные коридоры.

"Важным в указанный период также может стать постепенная активизация наличного рынка в преддверии Пасхи. Так, с 26 апреля вплоть до 10 мая будет медленно расти количество валютных операций, и по сравнению с началом апреля этот показатель может увеличиться в среднем на 10-15%", — прогнозирует банкир.

Он считает, что в предпраздничный период граждане чаще продают валюту, что сразу сказывается на курсовой политике: курсы покупки постепенно снижаются. В этом году ожидается курс покупки (ориентировочно с 26 апреля по 10 мая) может снизиться до 2% от базового курса (на момент начала периода повышенного спроса), что в деньгах составит ориентировочно 0,5-0,8 грн.

Что касается основных показателей рынка, то, как прогнозирует Лесной, они будут следующими:

на межбанке 39-40 грн/доллар и 42-43,5 грн/евро

на наличном рынке 39-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро

Средние недельные колебания курсов не превысят 1,5-2% с понедельника.

Будет ли гривна и дальше укрепляться, что сейчас происходит на рынке, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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