У Маріуполі окупанти знищують будівлю ТСОУ (відео)

Окупанти знищують не лише будинки маріупольців, але й знакові для міста будівлі. Так, тепер росіяни почали знесення будівлі ТСОУ (Товариство сприяння обороні Україні), яка розташована в історичному центрі Маріуполя.

Про це пише Маріупольська міська рада.

У Маріуполі окупанти знищують будівлю ТСОУ

"До окупації планувалося провести реконструкцію площі Визволення та будівлі ТСОУ. У 2020 році німецький архітектурний колектив переміг у Міжнародному конкурсі ідей на благоустрій ділянки", – зазначили у міськраді.

Будівля мала отримати нове життя, додають у відомстві, а навколо планувалося створення європейського простору. Усе для того, щоб маріупольці мали змогу відпочивати й прогулюватися там, іншими словами – жити. Проте окупанти зруйнували усі плани та місто.

Раніше йшлося про те, що студентів у Маріуполі "зомбують" під наглядом російських кураторів.

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