В Мариуполе оккупанты уничтожают здание ОСОУ (видео)

Оккупанты уничтожают не только дома мариупольцев, но и знаковые для города здания. Так, теперь россияне начали снос здания ОСОУ (Общество содействия обороне Украины), расположенного в историческом центре Мариуполя.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

В Мариуполе оккупанты уничтожают здание ОСОУ

"До оккупации планировалось провести реконструкцию площади Освобождения и здания ОСОУ. В 2020 году немецкий архитектурный коллектив победил в Международном конкурсе идей на благоустройство участка", – отметили в горсовете.

Здание должно было получить новую жизнь, добавляют в ведомстве, а вокруг планировалось создание европейского пространства. Все для того, чтобы мариупольцы могли отдыхать и прогуливаться там, то есть жить. Однако оккупанты разрушили все планы и город.

Ранее говорилось, что студентов в Мариуполе "зомбируют" под наблюдением российских кураторов.

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