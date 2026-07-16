Від психолога до міністра: що відомо про Ігоря Клименка, який може очолити Міноборони замість Федорова

Ігор Клименко та Михайло Федоров / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розглядається як одна з кандидатур на посаду керівника Міноборони. Однак він ще не вносив до парламенту подання про призначення нового міністра оборони.

Що відомо про ймовірного нового міністра оборони, його професійний шлях і чим він відзначився під час роботи у силових структурах — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чому Зеленський розглядає Клименка на посаду міністра оборони

Зеленський розглядає Клименка як потенційного очільника Міноборони, тому що, на його думку, Федоров не зміг навести лад із проблемами мобілізації, а людина, яка довго працює у силовому блоці, може це питання вирішити.

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Глава держави наголосив, що Клименко має сильні сторони у питаннях постачання та необхідності впорядкування мобілізаційних процесів, зокрема усунення «бусифікації».

«Що стосується Клименка — він розглядається як одна з кандидатур. Так, розглядається мною. Я ще не подав відповідних документів до парламенту. Тому що міністр оборони і міністр закордонних справ, ви знаєте, що це окреме, відповідно, голосування. У нього є дуже сильні сторони. І як у Михайла є дуже сильні сторони», — сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

Водночас Зеленський зазначив, що обидва кандидати — і Федоров, і Клименко — мають вагомі переваги, тому остаточне рішення залишається інтригою.

Тим часом відставка Федорова викликала масові протести по Україні. На протести зібралися тисячі людей, які проти кадрових змін у Міноборони. Сам Федоров розповів, що питання щодо його звільнення ще не вирішене.

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За даними народного депутата Ярослава Железняка, Клименко відмовляється очолювати оборонне відомство.

Основні факти із біографії

Ігор Клименко — генерал поліції першого рангу, доктор психологічних наук, чинний очільник Міністерства внутрішніх справ, до цього був керівником Національної поліції. Він пройшов шлях від військовослужбовця та рядового психолога до генерала поліції 1-го рангу та міністра МВС.

За інформацією сайту МВС, він народився 25 жовтня 1972 року в Києві. У 1994 році закінчив Харківський військовий університет. У 1994–1997 роках проходив військову службу у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію психолога.

Свій кар’єрний шлях у правоохоронній системі розпочав далекого 1998-го року. Був психологом управління з роботи з особовим складом Управління МВС України в Харківській області.

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Від березня 2002 по червень 2002 рр. — патрульний оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово Спеціального миротворчого центру Інституту управління Національної академії внутрішніх справ України.

У жовтні 2013 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю «Юридична психологія». А у 2014 року закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Прийшов до структур Національної поліції 2015 року. Починав начальником Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України, а з вересня 2019 року став головою Національної поліції України.

Після авіакатастрофи, у якій загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, очолив МВС.

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Миротворча місія

На початку 2000-х років Клименко брав участь у миротворчій місії. Зокрема, від 2001 року був спеціальним співробітником Спеціального миротворчого центру при МВС України, а від червня 2002 року проходив службу у складі оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косові, Югославії.

Нагороди

Під час своєї кар’єри у силовому блоці Клименко отримав низку нагород. Це:

медаль «Захиснику Вітчизни»

відзнака МВС України «За сумлінну службу» — I, II, III ступенів

відзнака МВС «Нагрудний знак „За відзнаку в службі“ — I, II ступенів

«Почесний знак МВС України»

відзнака МВС України «За безпеку народу» II ст.

Нагрудний знак «Хрест Слави»

відзнака МВС України «Вогнепальна зброя».

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, але призначення керівників МЗС та Міноборони відклали до окремого подання президента.

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