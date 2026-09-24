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Потерялся в кукурузе и пошел искать маму: трехлетнего мальчика нашли за 6 км (фото)
В Черниговской области трехлетний мальчик потерялся во время сбора кукурузы. Он бродил под дождем в поисках мамы.
На Черниговщине во время уборки кукурузы скрылся трехлетний мальчик. Ребенка искали около 300 человек, привлекая полицейских, кинологов, военных, работников МВД и волонтеров с аэроразведкой. В конце концов мальчика нашли живым в шести километрах от места исчезновения.
Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов корреспонденту ТСН.ua.
По данным полиции, мальчик находился вместе с матерью во время работ на поле. Женщина отошла, чтобы отнести мешок с кукурузой, а когда вернулась, ребенка уже не было.
Ребенок пошел в противоположном направлении
Поиски усугублялись большой площадью поля и дождем. Из-за осадков служебная собака не смогла взять след мальчика.
В поисковую операцию привлекли около 300 человек. В ней участвовали оперативники и кинологи Нацполиции, работники МВД, военнослужащие ВСУ, а также волонтеры, проводившие аэроразведку. Поиски продолжались, в частности, во время минувшей массированной российской атаки.
Как выяснилось, после исчезновения мальчик самостоятельно удалился по полям. Он проделал около 6 км, пытаясь найти маму, однако двигался совсем в другом направлении.
Мальчика нашли возле нежилого хутора
Ребенка обнаружили на окраине нежилого хутора, примерно в шести километрах от места исчезновения.
Сначала поисковики нашли игрушку мальчика, а потом увидели и самого ребенка.
В полиции сообщили, что мальчик жив. После обнаружения его передали медикам.
Что известно о маленьком Святославе
О поисках 3-летнего Святослава из Черниговщины речь уже шла раньше. Министр внутренних дел Иван Выговский сообщал, что поисковая операция ребенка продолжалась почти 24 часа и не прекращалась ни на минуту. К счастью Святослава увидели с воздуха с помощью аэроразведки, а именно тепловизора, операторы БпЛА заметили мальчика и сразу передали координаты наземным поисковым группам.
Напомним, 18-месячного мальчика обнаружили живым в морге после того, как врачи объявили его умершим.