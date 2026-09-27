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Дата публікації
Категорія
Різне
Час на прочитання
3 хв

Привітання з Днем вихователя 2026: красиві картинки, листівки та побажання

День вихователя — чудова нагода подякувати людям, які щодня дарують дітям турботу, тепло та нові знання. Саме вихователі допомагають малечі робити перші кроки у великий світ, знаходити друзів, розвивати таланти та ставати самостійнішими. Тож у це професійне свято хочеться знайти особливі слова, які передадуть нашу вдячність.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Привітання з Днем вихователя і всіх дошкільних працівників

Привітання з Днем вихователя і всіх дошкільних працівників / © ТСН

Ми зібрали красиві привітання з Днем вихователя 2026, щирі побажання та яскраві картинки, якими можна привітати вихователів дитячого садочка.

Красиві привітання з Днем вихователя своїми словами

Вітаю з Днем вихователя! Бажаю, щоб дитячі усмішки щодня зігрівали серце, робота приносила радість, а доброта, яку ви даруєте своїм вихованцям, поверталася до вас сторицею. Нехай у житті буде багато світлих моментів, любові, натхнення та приводів пишатися своєю справою!

***

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай терпіння ніколи не закінчується, маленькі вихованці радують своїми успіхами, а батьки цінують вашу працю. Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, миру, добробуту та здійснення найзаповітніших мрій!

***

З Днем вихователя! Дякую за вашу турботу, чуйність і велике серце. Нехай кожен день у дитячому садочку буде наповнений сміхом, цікавими відкриттями та щирими обіймами. Бажаю невичерпної енергії, гармонії та щастя!

***

Вітаю з Днем вихователя! Нехай любов, яку ви щодня віддаєте дітям, повертається до вас добром. Бажаю легких робочих буднів, вдячних батьків, допитливих вихованців та безлічі приємних моментів. Нехай у серці завжди живуть радість і натхнення!

Короткі привітання з Днем вихователя

З Днем вихователя! Бажаю натхнення, терпіння, щирих дитячих усмішок та радості від улюбленої справи!

***

Вітаю з професійним святом! Нехай кожен день дарує тепло, вдячність, любов і гарний настрій!

***

Щиро вітаю з Днем вихователя! Бажаю здоров’я, миру, добробуту та невичерпної енергії для нових звершень!

***

Нехай дитячий сміх завжди звучить для вас найкращою нагородою. З Днем вихователя!

***

Бажаю вдячних вихованців, розуміючих батьків, легких буднів і багато щасливих моментів. Зі святом!

Картинки з Днем вихователя 2026 року

Картинки з Днем вихователя 2026 року / © ТСН

Картинки з Днем вихователя 2026 року / © ТСН

Картинки з Днем вихователя 2026 року / © ТСН

Картинки з Днем вихователя 2026 року / © ТСН

Картинки з Днем вихователя 2026 року / © ТСН

Картинки з Днем вихователя 2026 року / © ТСН

Картинки з Днем вихователя 2026 року / © ТСН

Картинки з Днем вихователя 2026 року / © ТСН

Картинки з Днем вихователя 2026 року / © ТСН

Картинки з Днем вихователя 2026 року / © ТСН

Привітання вихователю від батьків

Від усього серця дякуємо вам за турботу про наших дітей! За кожною новою навичкою, маленькою перемогою та радісною розповіддю після садочка стоїть і частинка вашої праці. Бажаємо вам здоров’я, сил, натхнення і якомога більше приводів усміхатися. З Днем вихователя!

***

Прийміть найщиріші вітання з професійним святом! Дякуємо за ваше терпіння, мудрість і вміння знаходити підхід до кожної дитини. Нехай ваша непроста, але така важлива праця приносить задоволення, а тепло маленьких сердець надихає рухатися вперед.

***

Дорогий вихователю, дякуємо за доброту, з якою ви щоранку зустрічаєте наших дітей, за цікаві заняття, підтримку та турботу. Бажаємо, щоб добро, вкладене вами в малечу, неодмінно поверталося у ваше життя щастям, любов’ю та успіхом.

Привітання з Днем вихователя у віршах

Хай діток сміх дзвінкий лунає,

А серце радості співає,

Хай кожен день добро несе,

А доля краще вам дає.

***

Бажаєм щастя і тепла,

Щоб легкою робота була,

Здоров’я, затишку, любові

І тільки радісної долі!

***

За вашу ласку і терпіння,

За доброту і розуміння,

За казку, гру і теплі слова

Подяка щира знов і знов.

***

Нехай малеча надихає,

А кожен день вас звеселяє.

Хай буде світлим ваше свято —

Добра і щастя вам багато!

***

Вихователь — це турбота,

Це любов і доброта,

Хай приносить вам робота

Море радості й тепла!

***

Хай збуваються бажання,

Буде щастя без кінця,

А дитячі привітання

Зігрівають вам серця!

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