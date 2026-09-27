День машинобудівника 2026 року: найкращі привітання у прозі та красиві картинки

Привітання з Днем машинобудівника 2026 року / © ТСН

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Машини, складні механізми, обладнання та сучасні технології не з’являються самі собою. За кожною розробкою стоять знання, досвід і щоденна праця людей, які вміють перетворювати креслення та сміливі ідеї на реальні речі. Саме їм присвячене професійне свято — День машинобудівника.

Зберігайте красиві привітання з Днем машинобудівника 2026 та надсилай їх колегам, друзям і рідним.

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Коли День машинобудівника 2026 року

В Україні День машинобудівника не має сталої дати — професійне свято щороку припадає на четверту неділю вересня. 2026 року це 27 вересня.

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Свято було офіційно встановлене в Україні 1993 року. Воно присвячене працівникам машинобудування та приладобудування — людям, професіоналізм яких допомагає розвивати промисловість, виробництво й технології.

А щоб цього дня знайти правильні слова було простіше, ми підготували красиві побажання на будь-який смак.

Привітання з Днем машинобудівника своїми словами

Вітаю з Днем машинобудівника! Бажаю, щоб робота завжди приносила не лише гідні результати, а й задоволення. Нехай складні завдання легко знаходять правильні рішення, професійні ідеї втілюються у життя, а поруч завжди будуть надійні люди. Міцного здоров’я, добробуту, миру та нових перемог!

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З професійним святом! Нехай у роботі все функціонує точно, наче бездоганно налаштований механізм, а в житті завжди вистачає часу на щастя, родину та здійснення мрій. Бажаю стабільності, впевненості у завтрашньому дні та заслуженого визнання твоєї праці.

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Щиро вітаю з Днем машинобудівника! Бажаю невичерпної енергії, цікавих проєктів, професійного розвитку та сміливих задумів. Нехай досвід і талант допомагають долати будь-які труднощі, а кожен новий робочий день відкриває перспективи для зростання.

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З Днем машинобудівника! Нехай твої золоті руки, знання та наполегливість завжди будуть гідно оцінені. Бажаю успіху в кожній справі, поваги колег, підтримки близьких і якомога більше приводів пишатися результатами своєї роботи.

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Прийми найтепліші вітання з професійним святом! Бажаю точності у рішеннях, натхнення в ідеях і впевненості у власних силах. Нехай робота буде стабільною, зарплата — достойною, здоров’я — міцним, а вдома завжди чекають тепло, затишок і любов.

Короткі привітання з Днем машинобудівника

Вітаю з Днем машинобудівника! Бажаю професійних успіхів, цікавих ідей, добробуту та мирного неба. Нехай робота приносить гідні результати й відкриває нові можливості!

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З професійним святом! Нехай усі механізми працюють бездоганно, плани здійснюються без перешкод, а життя щодня дарує приємні моменти.

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З Днем машинобудівника! Бажаю міцного здоров’я, стабільності, достатку, наснаги та великих професійних перемог!

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Вітаю зі святом! Нехай у роботі супроводжує успіх, у справах усе складається якнайкраще, а в житті завжди буде місце для радості та відпочинку.

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Щасливого Дня машинобудівника! Бажаю нових досягнень, поваги до твоєї праці, вдалих проєктів і впевненого руху вперед.

Картинки з Днем машинобудівника

Картинки з Днем машинобудівника / © ТСН

Картинки з Днем машинобудівника / © ТСН

Картинки з Днем машинобудівника / © ТСН

Красиві привітання машинобудівникам та колегам

Шановні машинобудівники, прийміть щирі вітання з професійним святом! Ваша робота потребує точності, відповідальності, знань і справжньої майстерності. Бажаємо вам нових професійних здобутків, успішної реалізації найсміливіших задумів, міцного здоров’я та родинного добробуту. Нехай ваша праця завжди користується повагою та приносить гідну винагороду!

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Дорогі колеги, вітаю з Днем машинобудівника! Бажаю нашій команді успішних проєктів, цікавих завдань і результатів, якими можна пишатися. Нехай робочі будні проходять продуктивно, будь-які труднощі швидко долаються, а попереду на нас чекає багато хороших професійних новин.

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Вітаємо всіх, хто пов’язав своє життя з машинобудуванням! Бажаємо сил і натхнення створювати, вдосконалювати та рухатися вперед. Нехай знання й багаторічний досвід стають основою нових перемог, а ваша відповідальна праця отримує заслужене визнання.

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У День машинобудівника хочеться побажати найголовнішого — миру, здоров’я, стабільності та впевненості у майбутньому. Нехай кожен створений вами механізм працює бездоганно, кожна ідея знаходить шлях до реалізації, а професійні досягнення стають приводом для гордості.

З Днем машинобудівника — прикольні привітання

З Днем машинобудівника! Бажаю, щоб у житті нічого не ламалося, нерви не потребували капітального ремонту, зарплата постійно модернізувалася, а механізм виконання бажань працював цілодобово й без вихідних!

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Нехай у роботі все буде точно до міліметра, у гаманці — з великим запасом, а в особистому житті — жодних несправностей. З Днем машинобудівника!

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Вітаю! Бажаю сталевих нервів лише тоді, коли вони справді потрібні, залізного здоров’я на багато років і такого фінансового механізму, який невтомно примножує доходи. Зі святом!

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З Днем машинобудівника! Нехай начальство не закручує гайки, дедлайни не летять зі швидкістю турбіни, а після роботи завжди вистачає енергії на речі значно приємніші за креслення та механізми.

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