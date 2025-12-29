Астролог принцессы Дианы дала неутешительный прогноз: что ждет короля Чарльза в 2026 году

Король Чарльз / © Associated Press

Конец года принес королю Чарльзу важные перемены и боль после того, как он публично лишил своего младшего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора королевских титулов и почестей. И, похоже, грядущий 2026-й год вновь выявит его «личные проблемы», рассказала королевский астролог Дебби Франк.

В эксклюзивном интервью для HELLO! Дебби, которая была близкой подругой принцессы Дианы, сказала: «Вторая половина года — это Сатурн на середине неба короля Чарльза, что указывает на решающий момент в его правлении. В конце июля ожидается волна признательности в адрес монарха. В сентябре общественность глубже осознает его личные проблемы».

Король Чарльз / © Associated Press

Астролог также добавила, что следующие 12 месяцев в целом «ознаменуют собой поворотный момент в отношениях между королем, страной и королевой».

«В 2026 году Плутон, могущественная планета переходов и трансформаций, оказывается в аспекте брака и отношений в гороскопе короля Чарльза», — сказала она. «Этот астрологический аспект — это место, где располагаются самые важные отношения человека. Как с любимым человеком, так и с окружающими».

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что звезды нам пророчат в январе 2026 года.