Смело: победительница "Холостяка-14" Надин Головчук в нижнем белье похвасталась стройной фигурой

Праздники мы представляем как время близости, смеха и теплых разговоров, но на практике декабрь часто превращается в бесконечный список дел: подарки, застолья, рабочие дедлайны, еще одна вечеринка и еще один образ «на выход». В результате — меньше радости и больше усталости.