"Я влюблена": победительница "Холостяка-14" Надин Головчук показала фото с Тарасом Цимбалюком
Модель показала, как она с актером праздновала финал проекта.
Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — опубликовала в Instagram Stories фотографию, на которой она появилась с Тарасом Цимбалюком. Актер держал рукой лицо девушки и они радостно улыбались.
Кроме них, на снимке также изображены ведущий проекта Григорий Решентик и другие члены съемочной команды.
«Празднуем финал вместе с командой», — подписала фото Надин.
А еще модели один из пользователей Сети задал вопрос: «Почему ты играешь роль влюбленной? И как надолго тебе хватит этой маски?»
На что девушка ответила, что это не маска и она действительно влюблена.
«Это не маска, я влюблена и это ярко видно. Мои уставшие глаза под конец — результат съемок в 2,5 месяца, это было действительно трудно во всех смыслах», — пояснила Головчук.
Напомним, Надин Головчук продемонстрировала эффектный образ в платье с камнями и жемчугом на финальной церемонии.