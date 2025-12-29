ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

"Я влюблена": победительница "Холостяка-14" Надин Головчук показала фото с Тарасом Цимбалюком

Модель показала, как она с актером праздновала финал проекта.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — опубликовала в Instagram Stories фотографию, на которой она появилась с Тарасом Цимбалюком. Актер держал рукой лицо девушки и они радостно улыбались.

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

Кроме них, на снимке также изображены ведущий проекта Григорий Решентик и другие члены съемочной команды.

«Празднуем финал вместе с командой», — подписала фото Надин.

А еще модели один из пользователей Сети задал вопрос: «Почему ты играешь роль влюбленной? И как надолго тебе хватит этой маски?»

На что девушка ответила, что это не маска и она действительно влюблена.

«Это не маска, я влюблена и это ярко видно. Мои уставшие глаза под конец — результат съемок в 2,5 месяца, это было действительно трудно во всех смыслах», — пояснила Головчук.

Напомним, Надин Головчук продемонстрировала эффектный образ в платье с камнями и жемчугом на финальной церемонии.

Дата публикации
Количество просмотров
96
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie