Пока семья на каникулах: вокруг Кейт и Уильяма Уэльских разгорелся новый скандал

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

С тех пор как принц Уильям и принцесса Кейт переехали в Форест-Лодж, свой новый дом в Виндзоре, вместе со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, спокойная жизнь их соседей была полностью нарушена.

Вокруг дома, где поселились Уэльские создали целое «кольцо безопасности» и десятикилометровый периметр охраны, что вызвало некоторое недовольство у соседей.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Популярные пешеходные маршруты через лес теперь частично закрыты, и некоторые жители не стесняются публично выражать свое негодование.

«Это было место, где мы все могли наслаждаться природой, а теперь оно огорожено забором», — пожаловался один из жителей изданию The Mirror.

По словам Дая Дэвиса, бывшего главы службы охраны королевской семьи в столичной полиции, территория вокруг Форест-Лодж была определена властями как «первоочередная» для обеспечения национальной безопасности, так как принц Уильям является наследником престола, а его дети — вторым, третьим и четвертым в очереди на престол. Угрозы со стороны террористов и организованной преступности не оставили службам безопасности иного выбора, кроме как ограничить доступ к некоторым частям Виндзорского Большого парка.

Принц Уильям и принцесса Кейт с дочерью Шарлоттой / © Getty Images

«Понятно, что владельцы собак и местные жители недовольны, но их право пользоваться парком не важнее безопасности наследника престола. Это вопрос приоритетов, и защита королевской семьи — это наивысшая из возможных мер», — сказал Дэвис в интервью Daily Mail.

Таким образом, хотя некоторым жителям это может показаться чрезмерным, это «кольцо безопасности» — серьезная мера, призванная защитить королевскую семью от любой угрозы. Это не прихоть и не «крепость», хотя образ десятикилометрового периметра может создать такое впечатление.

