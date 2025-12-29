- Дата публикации
Актер Майлз Теллер подарил жене копию ее свадебного платья, уничтоженного страшным пожаром
Жест актера уже назвали самым романтичным поступком 2025 года.
Голливудский актер Майлз Теллер, известный многим благодаря таким фильмам как «Одержимость» и «Вечность», женат на модели Кели Сперри с 2019 года. Пара жила в Калифорнии, однако в 2025 году их дом был уничтожен пожаром Палисейдс — чрезвычайно разрушительным, который назвали третьим по разрушительности лесным пожаром штата.
Вместе с домом сгорело много ценных вещей пары, в частности роскошное свадебное платье Кели от Monique Lhuillier. Майлз решил вернуть ценную вещь жене и на Рождество заказал у бренда копию наряда и положил под елку. Кели поделилась своей реакцией на сентиментальный подарок в TikTok.
В видео Кэли, одетая в шапку Санты и праздничную пижаму, открывает большую красную коробку. Майлз, которого можно увидеть в зеркале в такой же шляпе, снимал видео и наблюдал, как лицо его жены засияло, когда она вытащила из коробки чехол для одежды на молнии и начала догадываться, что он положил внутрь.
«Это мое свадебное платье?» — спросила Кэли, а Майлз ответил: «Да». Модель воскликнула: «О, Боже», и начала расстегивать чехол, чтобы увидеть белое платье внутри. Она расплакалась, глядя на платье.
Пара поженилась на Гавайях 1 сентября 2019 года, через два года после того, как Майлз сделал Кели предложение в 2017 году.
«Я хотела сохранить элегантность и классику, ведь наше венчание проходило в церкви, но при этом стремилась, чтобы платье было легким по ощущениям», — рассказывала о своем наряде 2019 года невеста изданию Vogue. Вместе с дизайнером она создала именно тот образ, о котором мечтала. «Они действительно помогли мне воплотить мое видение. Мы начали с довольно простого платья, которое я немного переделала, чтобы достичь идеального вневременного настроения». Образ она дополнила ожерельем своей мамы — украшением, в котором к алтарю также шли все ее сестры.