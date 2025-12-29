Актер Майлз Теллер подарил жене копию ее свадебного платья, уничтоженного страшным пожаром

Майлз Теллер и Кели Сперри / © Associated Press

Голливудский актер Майлз Теллер, известный многим благодаря таким фильмам как «Одержимость» и «Вечность», женат на модели Кели Сперри с 2019 года. Пара жила в Калифорнии, однако в 2025 году их дом был уничтожен пожаром Палисейдс — чрезвычайно разрушительным, который назвали третьим по разрушительности лесным пожаром штата.

Вместе с домом сгорело много ценных вещей пары, в частности роскошное свадебное платье Кели от Monique Lhuillier. Майлз решил вернуть ценную вещь жене и на Рождество заказал у бренда копию наряда и положил под елку. Кели поделилась своей реакцией на сентиментальный подарок в TikTok.

В видео Кэли, одетая в шапку Санты и праздничную пижаму, открывает большую красную коробку. Майлз, которого можно увидеть в зеркале в такой же шляпе, снимал видео и наблюдал, как лицо его жены засияло, когда она вытащила из коробки чехол для одежды на молнии и начала догадываться, что он положил внутрь.

«Это мое свадебное платье?» — спросила Кэли, а Майлз ответил: «Да». Модель воскликнула: «О, Боже», и начала расстегивать чехол, чтобы увидеть белое платье внутри. Она расплакалась, глядя на платье.

Пара поженилась на Гавайях 1 сентября 2019 года, через два года после того, как Майлз сделал Кели предложение в 2017 году.

«Я хотела сохранить элегантность и классику, ведь наше венчание проходило в церкви, но при этом стремилась, чтобы платье было легким по ощущениям», — рассказывала о своем наряде 2019 года невеста изданию Vogue. Вместе с дизайнером она создала именно тот образ, о котором мечтала. «Они действительно помогли мне воплотить мое видение. Мы начали с довольно простого платья, которое я немного переделала, чтобы достичь идеального вневременного настроения». Образ она дополнила ожерельем своей мамы — украшением, в котором к алтарю также шли все ее сестры.

Майлз Теллер и Кели Сперри / фото: instagram.com/keleighteller