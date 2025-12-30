ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
67
1 хв

Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 30 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півдня, півночі та сходу.

  • Група ворожих БпЛА із Сумської в Чернігівську обл.

  • Група ворожих БпЛА з моря в напрямку Одещини, Миколаївщини

  • Група ворожих БпЛА в напрямку Дніпропетровської обл.

Раніше повідомлялося, що Харкові внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста.

Ми раніше інформували, що проблеми в українській енергосистемі триватимуть рівно доти, доки не припиняться систематичні російські обстріли.

