Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 30 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півдня, півночі та сходу.
Група ворожих БпЛА із Сумської в Чернігівську обл.
Група ворожих БпЛА з моря в напрямку Одещини, Миколаївщини
Група ворожих БпЛА в напрямку Дніпропетровської обл.
Раніше повідомлялося, що Харкові внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста.
Ми раніше інформували, що проблеми в українській енергосистемі триватимуть рівно доти, доки не припиняться систематичні російські обстріли.