Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 30 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.

Реклама

Группа вражеских БПЛА из Сумской области в Черниговскую обл.

Группа вражеских БПЛА с моря в направлении Одесщины, Николаевской области.

Группа вражеских БПЛА в направлении Днепропетровской обл.

Ранее сообщалось, что Харькове в результате ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры существенно уменьшилась мощность одного из объектов теплоснабжения города.

Мы ранее информировали, что проблемы в украинской энергосистеме будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся систематические российские обстрелы.