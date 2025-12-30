- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 30 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.
Группа вражеских БПЛА из Сумской области в Черниговскую обл.
Группа вражеских БПЛА с моря в направлении Одесщины, Николаевской области.
Группа вражеских БПЛА в направлении Днепропетровской обл.
Ранее сообщалось, что Харькове в результате ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры существенно уменьшилась мощность одного из объектов теплоснабжения города.
Мы ранее информировали, что проблемы в украинской энергосистеме будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся систематические российские обстрелы.