Украина
3159
Ночная атака БпЛА и обстрел баллистики: главные новости ночи 30 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 декабря 2025 года:

  • Россия атаковала Украину баллистикой: в Одессе и Харькове прогремели взрывы Читать далее –>

  • Украина не может отказаться от территорий: Зеленский о мирных переговорах Читать далее –>

  • В Бундестаге призвали «прекратить оглядываться на Трампа» в вопросе войны в Украине Читать далее –>

  • Захватчики усилили наступательные действия на юге и рвутся в Степногорск - Волошин Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

