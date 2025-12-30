Война в Украине, Китай и США: журналист сделал прогноз на 2026 год

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Война в Украине может быть урегулирована в 2026 году, но на выгодных для президента России Владимира Путина условиях. Мощь Китая будет расти, а его стратегия захвата Тайваня будет становиться более четкой. А президент США Дональд Трамп будет еще больше дистанцировать свое государство от Европы.

Такое мнение в своей статье высказал редактор BBC по международным вопросам Джон Симпсон.

Что будет с войной в Украине в 2026 году?

По мнению Симпсона, грядущий 2026 год представляется действительно важным. Президент Украины Владимир Зеленский вполне может почувствовать себя вынужденным согласиться на мирное соглашение, отрезав значительную часть территории государства.

«Будет ли достаточно надежных гарантий, чтобы остановить президента Путина от попыток вернуться за новыми достижениями через несколько лет? Для Украины и ее европейских союзников, которые уже чувствуют, что находятся в состоянии войны с Россией, это ключевой вопрос», — отмечается в статье.

Европейским странам придется взять на себя значительно большую ответственность за поддержку Украины. В то же время возможный уход Соединенных Штатов, о котором время от времени звучат угрозы, будет означать для Европы чрезвычайно серьезную нагрузку.

Способен ли нынешний конфликт перерасти в ядерную войну?

Журналист констатировал, что Путин склонен к риску. Более осторожный политик вряд ли решился бы на полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Его окружение регулярно прибегает к жутким угрозам уничтожить Великобританию и другие европейские государства с помощью новейших образцов российского вооружения, тогда как сам Путин обычно формулирует свои заявления значительно сдержаннее.

«Пока американцы остаются активными членами НАТО, риск того, что они могут ответить собственным сокрушительным ядерным ударом, все еще слишком велик. По крайней мере пока», — говорится в материале.

Нападение Китая на Тайвань

Что касается Китая, то в последнее время глава КНР Си Цзиньпин воздерживается от прямых угроз в адрес самоуправляемого Тайваня. В то же время два года назад тогдашний глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Си поручил Народно-освободительной армии быть готовой к возможному вторжению на остров до 2027 года.

«Если Китай не сделает какого-то решительного шага для установления контроля над Тайванем, Си Цзиньпин может выглядеть довольно слабым. А этого он не захочет. Можно подумать, что Китай сейчас слишком силен и богат, чтобы считаться с внутренним общественным мнением. Это не так», — отмечает Симпсон.

Третья мировая война

Автор статьи считает, что в дальнейшем влияние Китая будет только усиливаться, а стратегия захвата Тайваня — ключевая амбиция Си — будет приобретать все более четкие очертания.

"Возможно, война в Украине будет урегулирована, но на условиях, выгодных президенту Путину. Он может получить свободу вернуться по новые украинские территории, когда будет готов», — указано в публикации.

Что касается Трампа, то даже в случае ограничения его политического влияния после промежуточных выборов в ноябре, он, вероятно, будет еще больше отдалять США от Европы. С европейской перспективы будущее выглядит крайне тревожно.

"Если вы думали, что Третья мировая война будет перестрелкой с использованием ядерного оружия, подумайте еще раз. Гораздо вероятнее, что это будет совокупность дипломатических и военных маневров, в результате которых расцветет автократия. Это может даже поставить под угрозу сам западный альянс. И этот процесс уже начался», — резюмировал журналист.

К слову, по мнению эксперта Павла Лакийчука, Кремль не рассматривает прекращение боевых действий как приоритет и готовит армию к активной войне как минимум до конца 2026 года. Несмотря на мирные инициативы Трампа и обсуждение гарантий безопасности на Западе, Путин ставит вопрос прекращения огня на последнее место, выдвигая заведомо неприемлемые условия.