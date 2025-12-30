- Дата публикации
-
- Украина
Россия атаковала Украину баллистикой: в Одессе и Харькове прогремели взрывы
Захватчики нанесли ракетный удар по территории Украины, применив баллистическое вооружение.
В ночь на 30 декабря российские захватчики атаковали Украину баллистическими ракетами.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В частности, сообщалось о скоростных целях в направлении Харьковщины и Одесщины.
Мониторинговые каналы сообщили о взрывах, произошедших в Одессе и Харькове.
Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» объяснили, почему РФ именно сейчас начала активно обстреливать энергетику.
Мы ранее информировали, что российское производство ракет и дронов вышло на пик своих промышленных мощностей, на котором находится до сих пор.