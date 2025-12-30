Россия атаковала Украину баллистикой: в Одессе и Харькове прогремели взрывы

РФ атаковала Украину баллистикой / © Associated Press

В ночь на 30 декабря российские захватчики атаковали Украину баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В частности, сообщалось о скоростных целях в направлении Харьковщины и Одесщины.

Мониторинговые каналы сообщили о взрывах, произошедших в Одессе и Харькове.

