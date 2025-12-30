ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
214
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Украину баллистикой: в Одессе и Харькове прогремели взрывы

Захватчики нанесли ракетный удар по территории Украины, применив баллистическое вооружение.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ атаковала Украину баллистикой

РФ атаковала Украину баллистикой / © Associated Press

В ночь на 30 декабря российские захватчики атаковали Украину баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В частности, сообщалось о скоростных целях в направлении Харьковщины и Одесщины.

Мониторинговые каналы сообщили о взрывах, произошедших в Одессе и Харькове.

Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» объяснили, почему РФ именно сейчас начала активно обстреливать энергетику.

Мы ранее информировали, что российское производство ракет и дронов вышло на пик своих промышленных мощностей, на котором находится до сих пор.

Дата публикации
Количество просмотров
214
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie