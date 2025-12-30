Магнитная буря 30 декабря: что известно

Магнитная буря. / © pixabay.com

Сегодня, 30 декабря, активность Солнца остается на слабом уровне. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра все еще имеет тенденцию к понижению, поскольку влияние корональных дыр уменьшается. Однако существует вероятность некоторых активных периодов геомагнитной активности уже через несколько суток.

Магнитная буря 30 декабря. Фото: meteoagent.

Следует отметить, что все прогнозы ученых – предварительные. Дело в том, что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.