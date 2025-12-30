- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 796
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 30 декабря: что известно
Сегодня магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии.
Сегодня, 30 декабря, активность Солнца остается на слабом уровне. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3 (зеленый уровень).
Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра все еще имеет тенденцию к понижению, поскольку влияние корональных дыр уменьшается. Однако существует вероятность некоторых активных периодов геомагнитной активности уже через несколько суток.
Следует отметить, что все прогнозы ученых – предварительные. Дело в том, что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.