Магнітна буря 30 грудня: що відомо

Магнітна буря. / © pixabay.com

Реклама

Сьогодні, 30 грудня, активність Сонця залишається на слабкому рівні. Очікується магнітна буря з К-індексом 3 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних meteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру все ще має тенденцію до зниження, оскільки вплив корональних дір зменшується. Однак існує ймовірність деяких активних періодів геомагнітної активності вже за кілька діб.

Реклама

Магнітна буря 30 грудня. Фото: meteoagent.

Варто зауважити, що усі прогнози науковців - попередні. Справа у тому, що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.