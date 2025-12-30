ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1021
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 30 грудня: що відомо

Сьогодні магнітосфера Землі буде перебуває у спокійному стані.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

Сьогодні, 30 грудня, активність Сонця залишається на слабкому рівні. Очікується магнітна буря з К-індексом 3 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних meteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру все ще має тенденцію до зниження, оскільки вплив корональних дір зменшується. Однак існує ймовірність деяких активних періодів геомагнітної активності вже за кілька діб.

Магнітна буря 30 грудня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 30 грудня. Фото: meteoagent.

Варто зауважити, що усі прогнози науковців - попередні. Справа у тому, що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.  

Дата публікації
Кількість переглядів
1021
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie