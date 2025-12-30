- Дата публікації
Категорія
Різне
Магнітна буря 30 грудня: що відомо
Сьогодні магнітосфера Землі буде перебуває у спокійному стані.
Сьогодні, 30 грудня, активність Сонця залишається на слабкому рівні. Очікується магнітна буря з К-індексом 3 (зелений рівень).
Про це стало відомо з даних meteoagent та Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру все ще має тенденцію до зниження, оскільки вплив корональних дір зменшується. Однак існує ймовірність деяких активних періодів геомагнітної активності вже за кілька діб.
Варто зауважити, що усі прогнози науковців - попередні. Справа у тому, що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.