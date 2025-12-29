Какой сюрприз готовит погода на Новый год: прогноз синоптика

Елка. / © Александр Луценко, ТСН.ua

В следующие несколько дней на территории Украины будет зимняя погода, которую обусловит формирование циклонов над Восточной Европой. Практически каждый день будет наблюдаться выпадение снега и мокрого снега разной интенсивности, а также устойчивая температура ниже 0°С.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Во вторник, 30 декабря, будет снижаться по всей территории страны. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3-8°С, в Карпатском регионе -10…-14°С. Днем столбики термометров покажут -1-6°С, в южных областях и Закарпатье — около 0°С.

В среду, 31 декабря, Украина будет находиться под влиянием малоподвижного циклона, в большинстве областей ожидается небольшой снег. Ночью температура составит -7-12°С, в Карпатах 16° мороза. Днем до -10°С. На юге температура будет от -3°С до +2°С.

В четверг, 1 января, в западных и северных областях местами ожидается небольшой снег. В юго-восточной части — без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах -8-13 °С. В Карпатском регионе и Прикарпатье опустится до -14-19 °С. Днем столбики термометров покажут -4-9°С, на юге до 1° тепла.

В пятницу, 2 января, ночью на западе, а днем на севере и центре ожидается снег, а местами — метель. Температура воздуха в ночные часы составит -7-12°С, на Левобережье — местами -13-17°С. Днем 2-7° мороза, а в южной части и Прикарпатье около 0°.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщили, какой будет погода в январе 2026 года. Отмечается, что в первый месяц нового года средняя месячная температура будет ниже нормы. Что касается осадков, то в первый месяц нового года их количество не будет превышать норму.