Сотні замків, в яких ніхто не живе: чим моторошне селище-привид приваблює туристів (фото)

Покинуте селище у Туреччині / © Getty Images

Покинуте селище Бурдж-аль-Бабас у Туреччині, яке складається із 732 майже однакових будинків-замків у стилі Діснея, перетворилося на місцеву легенду, яка приваблює туристів.

Пор це пише The Mirorr.

Бурдж-аль-Бабас — це закинуте селище, що розташоване неподалік від турецького Мудурну у Туреччині.

Воно складається з 732 майже однакових будинків, кожен з яких спроєктований як мініатюрний замок, які споруджують у Діснейлендах.

© Getty Images

Бурдж-аль-Бабас мав стати як елітним курортним комплексом, призначений для заможних клієнтів. Проте зараз він нагадує більше моторошне місто-привид, аніж розкішний курорт.

Кожен із будинків має унікальний дизайн, що нагадує французькі та британські замки, з пишними інтер’єрами та сучасними зручностями, такими як басейни, ліфти та системи домашньої автоматизації.

© Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Маленкі палаци продавалися за ціною від 330 000 до 440 000 фунтів стерлінгів (447,9 — 597,2 тисячі доларів).

Забудовник проєкту Sarot Group уявляв собі «оду королівським родинам минулого Європи», коли мріяв про цей проєкт.

Для багатіїв, які втомилися від Монако та Французької Рив’єри, цей «райський куточок» пропонував усе: середземноморський клімат, вілли в неоготичному стилі з видом на ліси, а також підігрів підлоги та джакузі на кожному поверсі.

Містечко також відоме своїми цілющими гарячими джерелами.

Як місто стало покинутим

Після початку будівництва у 2014 році, яке мало завершитися у 2018 році, забудовник оголосив про банкрутство.

Бурдж-аль-Баба складається з понад 700 багатоповерхових замків, половина з яких вже була продана до 2019 року.

Місцеві жителі були не менш обурені цією новиною. Окрім того, чимало людей були розчаровані тим, що замки не нагадували нічого в цьому районі, зокрема історичні особняки в османському стилі.

© Getty Images

У позові проти забудовників стверджувалося, що компанія знищувала дерева та завдавала шкоди навколишньому середовищу.

Потім економіка Туреччини зазнала краху, і забудовники невдовзі накопичили борг у розмірі 24 мільйонів фунтів стерлінгів.

Малоймовірно, що проєкт коли-небудь буде завершено, оскільки інвестори та покупці вивели свої кошти з проєкту вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 250 мільйонів доларів) у 2019 році.

Забудовник мав надію відновити проєкт, однак на шляху до цього, окрім банкрутства, стала пандемія. Тоді будівництво остаточно залишили.

У порожньому місті є багато вілл, в яких ніхто не живе. Бурдж-аль-Баба залишається стояти нерухомо, ніби завмерши в часі, без жодних ознак життя.

Крім того, місто зараз завалено покинутими будівельними матеріалами.

