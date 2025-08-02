У Польщі виявили сліди Бурштинової кімнати

Бурштинова кімната безслідно зникла під час Другої світової війни

Реклама

Сліди Бурштинової кімнати виявили на місці розкопок колишнього військового полігону, що належав СС, що перебувають на території Польщі.

Про це повідомляє портал O2, посилаючись на місцеву владу.

«Воєводське управління з охорони пам’ятників у Гданську дало дозвіл на розкопки у раніше нерозвіданому районі. Передбачається, що там є великий німецький бункер часів Другої світової війни, інформація про який стала відома зовсім недавно», — йдеться у публікації.

Реклама

Представник управління з охорони пам’яток Марцин Тисіньський розповів, що 1943 року на цьому місці базувався полігон військ СС, навколо якого розташовувалися бункери-сховища. Організатори розкопок планують виявити тут німецькі підземні склади, в одному з яких може бути і Бурштинова кімната.

Ця кімната була створена німецькими майстрами у XVIII столітті для короля Пруссії Фрідріха I, згодом її подарували Петру I, вона стала головною перлиною резиденції імператорів Росії в Царському Селі.

Німці вивезли її в період Другої світової війни на території, які сьогодні належать до Калінінграда. Перед штурмом міста 1945 року кімната зникла, її пошуки припинили 1984 року.

Основна версія свідчить, що Бурштинова кімната згоріла. Однак є припущення, що нацисти завчасно вивезли шедевр і десь сховали.

Реклама

Десятиліттями знаходилися «свідки», які стверджували, що навесні 1945 року бачили, як панелі упаковували в ящики, і навіть самі брали участь в процесі. Називали різні місця переховування скарбу.

Експерти стверджують, що зусилля вже не мають сенсу: навіть якби Бурштинову кімнату знайшли через 75 років, вона була б у жахливому стані через перепади температури і вологості.