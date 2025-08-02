В Польше обнаружили следы Янтарной комнаты

Янтарная комната бесследно исчезла во время Второй мировой войны

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Следы Янтарной комнаты обнаружили на месте раскопок бывшего военного полигона, принадлежавшего СС, находящихся на территории Польши.

Об этом сообщает портал O2, ссылаясь на местные власти.

«Воеводское управление по охране памятников в Гданске разрешило раскопки в ранее неразведанном районе. Предполагается, что там большой немецкий бункер времен Второй мировой войны, информация о котором стала известна совсем недавно», — говорится в публикации.

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Представитель управления по охране памятников Марцин Тисинский рассказал, что в 1943 году на этом месте базировался полигон войск СС, вокруг которого размещались бункеры-хранилища. Организаторы раскопок планируют обнаружить здесь немецкие подземные склады, в одном из которых может быть и янтарная комната.

Эта комната была создана немецкими мастерами в XVIII веке для короля Пруссии Фридриха I, впоследствии подарили ее Петру I, она стала главной жемчужиной резиденции императоров России в Царском Селе.

Немцы вывезли ее в период Второй мировой войны на территории, которые сегодня принадлежат Калининграду. Перед штурмом города в 1945 году комната исчезла, ее поиски прекратили в 1984 году.

Основная версия свидетельствует, что Янтарная комната сгорела. Однако есть предположение, что нацисты раньше времени вывезли шедевр и где-то спрятали.

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Десятилетиями находились свидетели, утверждавшие, что весной 1945 года видели, как панели упаковывали в ящики, и даже сами участвовали в процессе. Называли разные места укрывательства клада.

Эксперты утверждают, что усилия уже бессмысленны: даже если бы Янтарную комнату нашли через 75 лет, она была бы в ужасном состоянии из-за перепадов температуры и влажности.