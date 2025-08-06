У прифронтовому Краматорську планують ремонт будинку культури за пів мільйона гривень

Палац культури «Будівельник» у Краматорську / © Вчасно.ua

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У прифронтовому Краматорську на Донеччині, де росіяни стрімко наступають, майже пів мільйона гривень планують витратити на ремонт покрівлі та облаштування вимощення навколо будівлі палацу культури «Будівельник».

Про це свідчить інформація на сайті Prozorro.

Дані свідчать, що управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради оголосило тендер на ремонт покрівлі та облаштування вимощення навколо будівлі міського палацу культури «Будівельник» з очікуваною вартістю 461 тис. 364 грн.

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Пропозиції прийматимуть до 7 серпня, після чого оберуть виконавця робіт. Згідно з умовами тендеру, ремонт мають завершити до кінця жовтня.

Як зазначає місцеве видання «Вчасно», палац культури «Будівельник» можна назвати певною мірою «довгобудом» — його ремонт розпочали ще 2016 року.

«Загалом ремонт «Будівельника» у прифронтовому Краматорську викликав хвилю запитань серед містян. У розпал повномасштабної війни, коли щодня лунають обстріли, а громади втрачають інфраструктуру, виділення коштів на об’єкт, який ремонтують уже роками, має вигляд щонайменше дивно. Люди не розуміють, чому бюджетні ресурси спрямовують на вимощення палацу культури, а не на захисні споруди, техніку чи підтримку військових», — зазначають у виданні.

Краматорськ на карті deepstate. / © Deepstatemap

Крім того, журналісти видання стверджують, що під час аналізу тендеру та умов договору виявили низку ризикованих моментів — зокрема, можливості укладення додаткових угод без конкуренції та слабкі гарантії якості робіт.

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Зауважимо, що схожі вчинки місцевої влади зафіксовані у багатьох прифронтових містах.

Так, міськрада Покровська, до якого уже прориваються росіяни, у лютому цього року замість укріплень планувала закупити сувенірної продукції на понад 700 тис. грн.

Крім того, повідомлялося, що влада Покровська виділила бюджетні кошти, за які планувала обстежити будинок в окупованому селі.