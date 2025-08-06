В прифронтовом Краматорске планируют ремонт дома культуры за полмиллиона грн

Дворец культуры «Будивельник» в Краматорске / © Вчасно.ua

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В прифронтовом Краматорске Донецкой области, где россияне стремительно наступают, почти полмиллиона гривен планируют потратить на ремонт кровли и обустройство отмостки вокруг здания дворца культуры «Будивельник».

Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro.

Данные свидетельствуют, что управление по гуманитарным вопросам Краматорского городского совета объявило тендер на ремонт кровли и обустройство отмостки вокруг здания городского дворца культуры «Будивельник» с ожидаемой стоимостью 461 тыс. 364 грн.

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Предложения будут принимать до 7 августа, после чего изберут исполнителя работ. Согласно условиям тендера, ремонт должен быть завершен до конца октября.

Как отмечает местное издание «Вчасно», дворец культуры «Будивельник» можно назвать в известной степени «долгостроем» — его ремонт начали еще в 2016 году.

«В целом ремонт „Будивельника“ в прифронтовом Краматорске вызвал волну вопросов среди горожан. В разгар полномасштабной войны, когда ежедневно раздаются обстрелы, а общины теряют инфраструктуру, выделение средств на ремонтируемый уже годами объект выглядит как минимум странно. Люди не понимают, почему бюджетные ресурсы направляют на отмостку дворца культуры, а не на защитные сооружения, технику или поддержку военных», — отмечают в издании.

Краматорск на карте deepstate. / © Deepstatemap

Кроме того, журналисты издания утверждают, что при анализе тендера и условий договора выявили ряд рискованных моментов — в частности, возможности заключения дополнительных соглашений без конкуренции в слабые гарантии качества работ.

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Заметим, что подобные поступки местных властей зафиксированы во многих прифронтовых городах.

Так, горсовет Покровский, в который уже прорываются россияне, в феврале этого года вместо укреплений планировал закупить сувенирную продукцию более чем на 700 тыс. грн.

Кроме того, сообщалось, что власти Покровска выделили бюджетные средства, за которые планировали обследовать дом в оккупированном селе.