Як знизити холестерин без ліків: один продукт, який варто їсти на ніч

Що їсти за високого холестерину / © pexels.com

Реклама

Серед таких прикладів особливо виділяється старовинний сорт Сіра Ренета — кислувате, щільне яблуко з високим вмістом клітковини та природних рослинних сполук. Саме його часто згадують у контексті харчування при підвищеному холестерині.

Сіра Ренета — забутий, але дуже цінний сорт

Сіра Ренета — це класичний старий сорт яблук, який здавна вирощували в європейських садах і широко використовували в домашній кухні. Його легко впізнати: матова, трохи шорстка шкірка, щільна м’якоть і виразний кисло-терпкий смак.

На відміну від сучасних солодких яблук, цей сорт менш цукристий, але значно «щільніший» за поживністю. Він містить:

Реклама

багато харчових волокон;

природні пектини;

рослинні антиоксиданти (поліфеноли);

меншу кількість цукрів.

Саме тому Сіра Ренета довше дає відчуття ситості та часто використовується у раціоні людей, які контролюють вагу, рівень глюкози та холестерину.

Чому її обирають за порушеннях цукру

Люди з інсулінорезистентністю або діабетом зазвичай краще переносять фрукти з високим вмістом клітковини і менш солодким смаком. Сіра Ренета якраз належить до таких.

Важливо: вона не «нейтралізує цукор», але її вплив на рівень глюкози зазвичай більш м’який, ніж у дуже солодких сортів.

Її переваги:

Реклама

клітковина уповільнює засвоєння вуглеводів;

менш різкий глікемічний вплив;

краще насичення після їжі;

добре поєднується з білками і жирами.

Найкращий варіант — ціле яблуко зі шкіркою (після ретельного миття). Натомість сік або пюре не дають такого ефекту через втрату клітковини.

Сіра Ренета і холестерин: як це працює

Жоден фрукт не здатний «очистити судини» за один день. Але Сіра Ренета може бути корисною частиною раціону, який підтримує нормальний рівень холестерину.

Це пов’язано з тим, що вона:

містить розчинну клітковину, яка допомагає регулювати холестерин;

багата на антиоксиданти, що зменшують окислювальний стрес;

може замінити солодкі, оброблені перекушування.

На практиці це виглядає просто: замість солодкого десерту ввечері — запечене яблуко з корицею. Невелика зміна, яка поступово формує корисні харчові звички для серця.

Реклама

«Очищення судин» — що мається на увазі

У популярних формулюваннях часто кажуть, що яблука «очищають судини». Це спрощений образ, але сенс у ньому є: харчування, багате на клітковину та рослинні антиоксиданти, справді допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину.

Однак важливо розуміти:

не існує одного продукту-лікування;

ефект дає лише довготривалий раціон.

Сіра Ренета тут виступає як елемент щоденного меню, який:

зменшує тягу до солодкого;

підтримує травлення;

додає природну клітковину;

допомагає збалансувати харчування.

Як найкраще вживати Сіру Ренету

Щоб отримати максимум користі, цей сорт яблук краще:

Реклама

їсти сирим зі шкіркою;

додавати до салатів;

запікати без цукру (ідеально — з корицею);

тушкувати без підсолоджувачів;

додавати до каш або йогурту без цукру.

Варто уникати «здорових десертів», де яблуко поєднують із медом, сиропами або жирними солодкими добавками — тоді користь значно зменшується.

Новини партнерів