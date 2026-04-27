Найбільша атака на Дніпро за всю війну: скільки поранених у лікарнях і в якому стані

Наслідки атаки на Дніпро 25 квітня / © Дніпропетровська ОВА

Реклама

Після найінтенсивнішої атаки на Дніпро 25 квітня наразі в лікарнях залишається 31 людина. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Після російських ударів по Дніпро, що сталися цими вихідними, у лікарнях залишається 31 постраждалий.

Реклама

Серед госпіталізованих — троє дітей: хлопці віком 11 і 15 років, а також 16-річна дівчина.

Стан чотирьох пацієнтів оцінюється як важкий. Інші перебувають у стані середньої тяжкості.

Атака на Дніпро 25 — що відомо

Нагадаємо, 25 квітня російська армія влаштувала одну за найінтенсивніших атак по Дніпру від початку повномасштабної війни: місто перебувало під ударами дронів та ракет понад 10 годин. Були пошкоджені житлові багатоповерхівки, підприємства, АЗС, автомобілі, палали пожежі. Людей довелося шукати під завалами.

Напередодні в ОВА інформували про п’ятьох загиблих та 27 постраждалих через атаку на Дніпро. Тіла загиблих діставали з-під руїн житлового будинку.