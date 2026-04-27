278
1 хв

Найбільша атака на Дніпро за всю війну: скільки поранених у лікарнях і в якому стані

Більше трьох десятків людей наразі потребують стаціонарного лікування після масованої атаки по Дніпру.

Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на Дніпро 25 квітня

Після найінтенсивнішої атаки на Дніпро 25 квітня наразі в лікарнях залишається 31 людина. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Серед госпіталізованих — троє дітей: хлопці віком 11 і 15 років, а також 16-річна дівчина.

Стан чотирьох пацієнтів оцінюється як важкий. Інші перебувають у стані середньої тяжкості.

Атака на Дніпро 25 — що відомо

Нагадаємо, 25 квітня російська армія влаштувала одну за найінтенсивніших атак по Дніпру від початку повномасштабної війни: місто перебувало під ударами дронів та ракет понад 10 годин. Були пошкоджені житлові багатоповерхівки, підприємства, АЗС, автомобілі, палали пожежі. Людей довелося шукати під завалами.

Напередодні в ОВА інформували про п’ятьох загиблих та 27 постраждалих через атаку на Дніпро. Тіла загиблих діставали з-під руїн житлового будинку.

