Ударит 5-балльный шторм: Украину накроет сильная магнитная буря

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс.

Украину накроет сильная магнитная буря / © ТСН.ua

Сегодня, 14 мая, Землю накроет магнитная буря высокой мощности с К-индексом 5 (красный уровень), соответствующая сильным магнитным бурям.

Согласно данным на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру 14 мая бушует средняя магнитная буря в 5 баллов.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка, во время которой зафиксирован выброс корональной массы.

Как улучшить самочувствие

Наиболее чувствительны к магнитным бурам люди с хроническими болезнями или метеозависимостью. В этот период организм может хуже справляться с регуляцией нервной и сердечно-сосудистой систем, что и приводит к дискомфорту.

Чаще повышенная солнечная активность вызывает головную боль, раздражительность, колебания давления, нарушение сна и снижение работоспособности. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, длительным стрессом, а также пожилые люди.

Что советуют делать

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки.

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.

  • Просмотр ежедневного рациона. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя.

