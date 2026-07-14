Двойная радость: дочь королевы Рании беременна двойняшками

Принцесса Иман / © Getty Images

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Несколько дней назад королева Иордании Рания поздравила свою дочь, принцессу Иман, и зятя, Джамиля Термиотиса, с предстоящим рождением ребенка в социальных сетях, и весь мир предположил, что у маленькой Амины скоро появится младший брат или сестра.

Но, как стало известно теперь, согласно эксклюзивной информации издания Vanitatis со ссылкой на весьма надежные источники, счастье в Аммане множится: Иман беременна двойней. Эта новость не только объясняет, почему беременность принцессы так быстро прогрессировала на фотографии, опубликованной Королевским двором, но и становится совершенно понятной, если углубиться в родословные будущих родителей.

Принцесса Иман, Джамиль Термиотис и их дочь принцесса Амина / © Instagram королевы Рании

История близнецов в иорданской королевской семье очень глубока и занимает особое место в сердце Иман. Принцессы Аиша и Зейн, сестры монарха, родившиеся от второго брака покойного короля Хусейна I с принцессой Муной, являются самыми известными близнецами при дворе и проложили путь к многоплодным родам в семье короля Абдаллы.

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Джамиль Термиотис, принцесса Иман и принцесса Амина / © Instagram королевы Рании

Джамиль Термиотис также тесно связан с этой реальностью в своей семье. Джамиль — дядя близнецов. Его сестра, Александра Термиотис, родила в октябре 2024 года мальчика и девочку, Афину и Александроса, детей от брака с фотографом Алехандро де ла Росой.

Напомним, у принцессы Иман и Джамиля уже есть дочь принцесса Амина, которая появилась на свет в феврале 2025 года.

Королева Рания с внучками принцессами Иман и Аминой / © Instagram королевы Рании

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