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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
240
Время на прочтение
2 мин

Двойная радость: дочь королевы Рании беременна двойняшками

Принцесса Иман и ее муж, Джамиль Термиотис, удвоят число своих детей с появлением на свет сразу двух малышей.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Иман

Принцесса Иман / © Getty Images

Несколько дней назад королева Иордании Рания поздравила свою дочь, принцессу Иман, и зятя, Джамиля Термиотиса, с предстоящим рождением ребенка в социальных сетях, и весь мир предположил, что у маленькой Амины скоро появится младший брат или сестра.

Но, как стало известно теперь, согласно эксклюзивной информации издания Vanitatis со ссылкой на весьма надежные источники, счастье в Аммане множится: Иман беременна двойней. Эта новость не только объясняет, почему беременность принцессы так быстро прогрессировала на фотографии, опубликованной Королевским двором, но и становится совершенно понятной, если углубиться в родословные будущих родителей.

Принцесса Иман, Джамиль Термиотис и их дочь принцесса Амина / © Instagram королевы Рании

Принцесса Иман, Джамиль Термиотис и их дочь принцесса Амина / © Instagram королевы Рании

История близнецов в иорданской королевской семье очень глубока и занимает особое место в сердце Иман. Принцессы Аиша и Зейн, сестры монарха, родившиеся от второго брака покойного короля Хусейна I с принцессой Муной, являются самыми известными близнецами при дворе и проложили путь к многоплодным родам в семье короля Абдаллы.

Джамиль Термиотис, принцесса Иман и принцесса Амина / © Instagram королевы Рании

Джамиль Термиотис, принцесса Иман и принцесса Амина / © Instagram королевы Рании

Джамиль Термиотис также тесно связан с этой реальностью в своей семье. Джамиль — дядя близнецов. Его сестра, Александра Термиотис, родила в октябре 2024 года мальчика и девочку, Афину и Александроса, детей от брака с фотографом Алехандро де ла Росой.

Напомним, у принцессы Иман и Джамиля уже есть дочь принцесса Амина, которая появилась на свет в феврале 2025 года.

Королева Рания с внучками принцессами Иман и Аминой / © Instagram королевы Рании

Королева Рания с внучками принцессами Иман и Аминой / © Instagram королевы Рании

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Дата публикации
Количество просмотров
240
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